На новом месте: MamaRika поделилась первыми видео из Одессы

Украинская певица MamaRika (настоящее имя — Анастасия Кочетова), удивившая недавно фанатов новостью о переезде вместе с мужем Сергеем Середой, подтвердила в своем Instagram, что конечным пунктом назначения пары стала Одесса.





В своем посте певица разместила фото, вероятно, сделанное летом, на котором они с Сергеем в море, указав в подписи, что теперь она находится в Южной Пальмире.

«Одесса, встречай! Ожидания — реальность. Мы тупо по колено в снегу и льдах, и это еще нам повезло успеть заехать в город. Днем позже и мы бы ночевали на трассе в фуре с вещами. Если кто не в курсе, погуглите что у нас тут делается», — написала певица.

Также MamaRika разместила несколько видео о том, как она вместе с мужем обживается на новом месте и знакомится с новыми соседями по дому и друзьями мужа.

Поклонники поздравили пару с переездом и пожелали им счастливой жизни на новом месте.

Напомним, певица MamaRika вышла замуж за юмориста Сергея Середу в марте 2020 года в Таиланде. Свадьба была тайной. Переехать из Киева в Одессу пара решила из-за того, что им надоело переезжать с квартиры на квартиру. Ведь за последний год они сменили три дома.

Фото Instagram/mamarika_official

45

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter