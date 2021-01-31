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Шоу-бизнес

"Мамино чудо": Курникова показала подросшую дочь от Иглесиаса в день ее рождения

10:38 31 января 2021
Анна Курникова

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова опубликовала в Instagram трогательную фотографию своей подросшей младшей дочери Мэри. Девочке 30 января исполнился годик.

На фото Мэри в бежевом платьице. Ее светлые волосы поддерживает повязка с бантиком. Девочка, широко раскрыв голубые глазки, смотрит вдаль. Анна сняла дочку, когда малышка опираясь на ручки привстала на кровати.

Снимок Курникова подписала коротко «1» и смайлик «сердце». На публикацию отреагировал Энрике Иглесиас, он оставил под постом «сердечко». Родители были не многословны, зато поклонники и друзья пары завалили Курникову комментариями.

Пост за 12 часов набрал более двухсот тысяч лайков и большое количество комментариев на трех языках.

«Так на вас похожа!!!», «Мамино чудо!», «Какая прелесть», «Куколка сладкая», «Какая милаха», «Красавица» «Вот это куколка», «Боже, ангел», «Такая нереальная», «Глаза просто бомбические», «Это прелесть, а не девочка», — прокомментировали пост поклонники.

Как известно, Анна Курникова стала гражданкой США. Она давно ушла из спорта и уже больше 20 лет состоит в отношениях с Энрике Иглесиасом. В 2017 году бывшая теннисистка родила ему двойняшек Николаса и Люси. А 30 января прошлого года у пары появилась дочь Мэри.

Фото teleprogramma.pro/

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