Dan Balan возвращается: Юрий Горбунов намекнул на участие известного певца в воскресном "Голосі країни"
Популярный певец Дан Балан (Dan Balan), отсутствие которого в составе тренеров «Голосу країни» очень болезненно восприняли поклонники, может вернуться на талант-шоу.
Об этом намекнул в Stories Instagram ведущий проекта Юрий Горбунов.
Он опубликовал ряд снимков с репетиции шоу, и на одном фото вместе с ним и Катей Осадчей присутствует и предполагаемый «возлюбленный» Тины Кароль.
К тому же подписан снимок соответствующим образом: «Welcome back, Dan Balan».
При этом Горбунов не уточняет, будет ли певец принимать участие в качестве тренера или приглашенного участника.
Напомним, недавно Дан Балан заинтриговал своих фанатов фото с Тиной Кароль.
Фото Instagram/danbalan320
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