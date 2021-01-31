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Шоу-бизнес

Dan Balan возвращается: Юрий Горбунов намекнул на участие известного певца в воскресном "Голосі країни"

11:24 31 января 2021
Дан Балан

Популярный певец Дан Балан (Dan Balan), отсутствие которого в составе тренеров «Голосу країни» очень болезненно восприняли поклонники, может вернуться на талант-шоу.

Об этом намекнул в Stories Instagram ведущий проекта Юрий Горбунов.

Он опубликовал ряд снимков с репетиции шоу, и на одном фото вместе с ним и Катей Осадчей присутствует и предполагаемый «возлюбленный» Тины Кароль.

К тому же подписан снимок соответствующим образом: «Welcome back, Dan Balan».

При этом Горбунов не уточняет, будет ли певец принимать участие в качестве тренера или приглашенного участника.

Напомним, недавно Дан Балан заинтриговал своих фанатов фото с Тиной Кароль.

Фото Instagram/danbalan

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