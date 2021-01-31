"Никогда не была любима": героиня сериала "Танька і Володька" рассказала, почему до сих пор не замужем

Героиня сериала «Танька і Володька», участница «Женского квартала» студии «Квартал 95» Татьяна Песик призналась, что никогда не была по-настоящему любима. Об этом она заявила в эфире программы «Зірковий шлях» на канале «Украина».

«Я никогда не чувствовала, что тебя любят! Никогда! Я не могу сказать четко и конкретно, что вот этот человек меня любил!» — заявила она.

Актриса заявила, что часто разочаровывалась в мужчинах, так как те не оказывали ей должного внимания и поддержки. Она видит свою будущую половинку добрым и верным человеком.

«Открытый! Честный, то есть! Добрый, это будет тоже хорошо сказано. Но, и верный, который знает: моя женщина и все! Осталось теперь притянуть к себе!» — описала Песик черты, которые она хотела бы видеть в своем мужчине.

Отметим, что Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Мать актрисы работала поваром, а отец — разнорабочим. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН «V.I.P. Тернополь».

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году участницы «Женского квартала» устроили показательную драку перед камерами.

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