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"Эх, Лера, Лера": Кудрявцева полезла в политику и разозлила сторонников Навального

12:49 31 января 2021
Лера Кудрявцева

Известная телеведущая Лера Кудрявцева решила «усовестить» в Instagram участников протестов в РФ в поддержку оппозиционера Алексея Навального за их якобы стремление привлечь детей к акциям.

«Находясь дома и просматривая соцсети и новости, вижу, что они переполнены информацией о детях на митингах и призывах к ним выходить на улицу. Считаю, что вовлекать детей в политику ни в коем случае нельзя! Мы, взрослые, в ответе за то, чтобы у них были настоящие детство и юность. В соцсетях надо запретить агитацию и призывы! Родители, любите и берегите детей!!!» — написала она.

Сказанное задело немалую часть поклонников знаменитости, и многие в ответ запротестовали, обвинив ее в непонимании происходящего.

«Такими постами вы себя унижаете!»; «Покажите ролик, где призывают несовершеннолетних на митинги! Чего зря пустословить!»; «Понятно, откуда ветер дует…» — написали пользователи.

Конечно, нашлись и те, кто поддержали позицию телеведущей. Они отметили, что дети действительно еще ничего не понимают в политике, а значит, там им делать нечего.

Как писали «ФАКТЫ», в России с утра 31 января возобновились протесты в поддержу Навального. В некоторых городах на востоке страны они уже завершились, известно о 145 задержанных. Люди выходили на улицы, несмотря на 40-градусный мороз.

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