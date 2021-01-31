"Холостяк" будет с котиком: стала известна дата премьеры нового сезона романтического шоу

5 марта 2021 года состоится премьера самого ожидаемого романтического реалити-шоу весны «Холостяк-11». Об этом сообщила пресс-служба телеканала СТБ.

Главным героем нового сезона шоу стал успешный бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Ему 31 год, помимо бизнеса он занимается спортом, любит экстрим.

«Я не представляю свою жизнь без бизнеса… А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности», — говорит «холостяк».

Как рассказал Михаил, на проект он пришел за любовью. Он уверен, что сможет встретить здесь свою девушку. Съемки новго сезона романтического реалити «Холостяк» уже стартовали. Ведущий проекта — Григорий Решетник.

Ожидающие проект зрители, особенно женщины и девушки начали с энтузиазмом комментировать сообщение.

Как писали «ФАКТЫ», ранее участник нового сезона «Холостяк» бизнесмен Заливако заинтриговал подписчиков философскими размышлениями. Мужчина написал текст, похоже, после длинного рабочего дня и привел цитату из фильма Гая Ричи «Револьвер».

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