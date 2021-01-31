«Мам, ти божевільна»: Маричка Падалко устроила танцы голыми ногами на снегу

Телеведущая Маричка Падалко, которая ведет здоровый образ жизни и пропагандирует занятия спортом, в мороз босиком станцевала на снегу.

На днях после обычной утренней пробежки ведущая показала несколько танцевальных фигур, делая пируэты на снегу босыми ногами.

«Мам, ты сумасшедшая» — дети привыкают, муж уже давно привык. Он мне совместное сумасшествие обещал завтра. А сегодня после такой пробежки, когда и красиво, и не холодно, грех немного не позакаляться на снегу", — подписала видеоролик Падалко.

Подписчикам ведущей ее «снежные» процедуры понравились. Они пишут, что по-доброму завидуют смелости и оптимизму Марички и желают ей крепкого здоровья.

Напомним, Маричка Падалка тяжело переболела коронавирусом. В интервью «ФАКТАМ» она рассказала, что оказалось самым трудным в этом испытании и как ее детям удалось преодолеть недуг.

Фото Instagram/marichkapadalko

1251

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter