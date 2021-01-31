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Шоу-бизнес

Не каждой украинке по карману: Лилия Ребрик расстроила верных подписчиц

14:20 31 января 2021
Лилия Ребрик

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик решила собрать в своем Instagram названия любимых косметических брендов.

«Рецепт моего идеального макияжа. Собрала свои бестселлеры от любимых косметических брендов. Это один из самых распространенных ваших вопросов ко мне. Поэтому ловите порцию красоты этого субботнего утра», — написала она и опубликовала список брендов любимой косметики.

По словам артистки, именно от продукции этих производителей косметики она получает наибольшей эффект для своей кожи.

Часть поклонников порадовались за свою любимицу.

В то же время другие украинки указали, что из перечисленных средств многие недоступны обычной женщине из-за своей цены.

Поэтому им остается только радоваться за Лилию Ребрик и других представительниц шоу-бизнеса в надежде на то, что когда-нибудь экономическая ситуация в стране изменится к лучшему.

Как писали «ФАКТЫ», ранее телеведущая Лилия Ребрик похвасталась фото с «кумиром миллионов» — популярным певцом Олегом Винником.

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