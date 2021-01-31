Русалочка из бассейна: героиня сериала "Кухня" порадовала поклонников внушительным бюстом

Российская актриса Маша Горбань продолжает делиться в Instagram фото со своего отпуска, который она провела в конце прошлого года на Бали. И каждое фото вызывает массу восторгов у поклонников актрисы.

Так, несколько часов назад Маша опубликовала фото, на котором она величественно появляется на поверхности воды, слегка приоткрывая свои прелести.

Конечно, многие фанаты актрисы пришли в восторг, не преминув заявить об этом в комментариях.

«Богиня бассейна! Классная! Какая красотка! Вы очень красивая!» — пишут они.

Как известно, в сериале «Кухня» «экранным мужем» Маши является актер Дмитрий Нагиев, в реальной же жизни она замужем за звукорежиссером Кириллом Зоткиным с 2016 года. Он стал ее третьим мужем. Во втором браке актриса родила дочь Стефанию.

Как писали «ФАКТЫ», спустя несколько недель после отдыха на Бали Маша Горбань последовала за общим трендом и уехала на Мальдивские острова.

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