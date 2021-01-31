28.07 / 28.17 33.87 / 34.12
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Русалочка из бассейна: героиня сериала "Кухня" порадовала поклонников внушительным бюстом

15:35 31 января 2021
Маша Горбань

Российская актриса Маша Горбань продолжает делиться в Instagram фото со своего отпуска, который она провела в конце прошлого года на Бали. И каждое фото вызывает массу восторгов у поклонников актрисы.

Так, несколько часов назад Маша опубликовала фото, на котором она величественно появляется на поверхности воды, слегка приоткрывая свои прелести.

Конечно, многие фанаты актрисы пришли в восторг, не преминув заявить об этом в комментариях.

«Богиня бассейна! Классная! Какая красотка! Вы очень красивая!» — пишут они.

Как известно, в сериале «Кухня» «экранным мужем» Маши является актер Дмитрий Нагиев, в реальной же жизни она замужем за звукорежиссером Кириллом Зоткиным с 2016 года. Он стал ее третьим мужем. Во втором браке актриса родила дочь Стефанию.

Как писали «ФАКТЫ», спустя несколько недель после отдыха на Бали Маша Горбань последовала за общим трендом и уехала на Мальдивские острова.

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Встреча Кристины с отцом

Расстраивает папу: стало известно, как живет родной брат Кристины Орбакайте

Пугачева

Никто не может понять причину: Алла Пугачева почему-то проигнорировала похороны звездного стилиста Шевчука

Кейт Миддлтон

Мать Кейт Миддлтон в день своего 66-летия поразила фанатов сходством с принцессой Шарлоттой

Семейство Крутоголовых

"Мертвый месяц": руководитель перебирающегося на росТВ "Дизель шоу" рассказал, как провел январь

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер