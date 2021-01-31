"Петь больше не могу, только слушать": Эдита Пьеха рассказала, почему в ее жизни нет места для творчества

83-летняя певица Эдита Пьеха сильно устала от концертной деятельности и любых публичных мероприятий, поэтому в последние годы она практически не выходит в свет и не дает интервью. Как сообщает «Стархит», недавно артистка изменила своим принципам и появилась в программе «Привет, Андрей!» на одном из российских телеканалов. Естественно, ведущий поинтересовался, с чем связано затянувшееся молчание.

Эдита Станиславовна подтвердила, что сейчас ее интересуют исключительно близкие — дети и внуки. Что же касается творчества, то оно осталось в прошлом. «Я петь не могу, только слушать. Сама напелась», — признается Пьеха.

Пьеха напомнила, что еще в советские годы была объектом беспощадной и чаще всего несправедливой критики. Многие завидовали славе артистки, а потому обвиняли во всех смертных грехах. Больнее всего ранили слова о «распущенности» и «развратности».

«Была такая фраза: эту кабацкую певичку выстирать по самое декольте. Это говорили про меня, хотя я никогда не носила никакое декольте… Я была не развратная была артистка — я заводная была», — вспоминает Пьеха.

Впрочем, негатив остался в прошлом, и сейчас народная артистка СССР получает исключительно слова поддержки. Через ТВ Пьеха решила поблагодарить всех, кто поддерживал ее в трудные годы. «Всем хочу пожелать оптимизма, веры в себя, находить в себе силы верить во что-то светлое, возвышенное», — сказала артистка.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Пьеха признавалась, что шесть раз попадала в больницу с переломами, а в 2013 году решилась на операцию по замене сустава.

А близкие советской киноактрисы Натальи Фатеевой рассказали, что некогда первая красавица СССР теперь ограничена в движениях из-за болезни и передвигаться может только на костылях.

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