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Шоу-бизнес

"Вагаша-вкусняша": жена Петросяна порадовала новым фото своего "самого любимого мужчины"

16:28 31 января 2021
Татьяна Брухунова

Супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает радовать поклонников, делясь в Instagram новыми фото сына Вагана, которого ранее неоднократно называла «своим самым любимым мужчиной».

На снимке молодая мама расположилась с наследником на диване, взяла его за ручки и смотрит в любовью в глаза — будто хочет «скушать» свою маленькую прелесть, отмечают подписчики Татьяны.

Для съемки женщина нарядила себя и сына в семейный look — и Татьяна, и Ваган предстали в ярких костюмчиках с узорами. Вероятно, они должны напоминать малышу о ярких и солнечных летних днях.

«Визуализируем лето», — подписала мама кадр.

Подписчики спутницы жизни юмориста пришли в восторг от публикации.

«Ой, какой „Вагаша-вкусняша“ Татьяна, на Вас похож), Пупсики какие храни вас Бог и всех Ваших близких»; «Мамино Солнышко, Какое сладкое чудо», — пишут поклонники семьи юмориста.

Как писали «ФАКТЫ», юморист Петросян в марте 2020 года снова стал отцом. Молодая супруга Татьяна Брухунова родила 75-летнему мужу сына Вагана. Радостное событие они поначалу скрывали, но потом стали активно делиться с поклонниками фото их маленького сына.

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