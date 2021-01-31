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Шоу-бизнес

Без Мендельсона и громких слов: Алена Мозговая рассказала, как шесть лет назад выходила беременная замуж

16:31 31 января 2021
мозговая

Продюсер Алена Мозговая решила вспомнить памятную для себя дату: ровно шесть лет назад она стала супругой певца Владимира Ткаченко (с 2019 года артист известен под именем Дэвид Аксельрод). Знаковому событию Алена посвятила пост в Instagram.

Мозговая вспоминает, что выходила замуж, будучи на большом сроке беременности: «В животике Соля буцкала меня ножками и будто бы говорила: скоро встретимся».

Пару расписали без традиционных атрибутов торжества. Не было ни свадебного марша, ни пафосных слов от распорядительницы церемонии. «Я держала простой букет белых, невероятно ароматных тюльпанов, а Дэвид держал меня… Мы попросили без Мендельсона и торжественных речей, но от традиционного поцелуя после подписи не отказались», — пооткровенничала Мозговая.

Как известно, беременность Алены Мозговой благополучно разрешилась, и в феврале 2015 года продюсер родила третью дочь. Мозговой на тот момент исполнился 41 год. Продюсер доказала своим примером, что материнством можно наслаждаться и в молодом возрасте, и после сорока лет.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Мозговая рассказала, как привыкала к новому имени мужа и как решилась на материнство в зрелом возрасте. «Рожать после сорока лет не каждая женщина решается. Но я говорю всем: однозначно рожайте!» — призывает Алена.

Продюсер отмечает, что ее старшие дочери Зоя и Женя категорически отказались от шоу-бизнеса, но, возможно, младшая Соломия продолжит творческую династию.

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