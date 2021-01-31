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Шоу-бизнес

Закрытый перелом: секс-символу украинского кино сломали нос

16:54 31 января 2021
тарас цымбалюк

Экс-участник проекта «Танці з зірками» Тарас Цымбалюк, всегда радующий поклонников и поклонниц своей отличной физической формой, сообщил печальную новость в Instagram. Актеру сломали нос во время съемок фильма.

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Тарас сейчас задействован в очередном кинопроекте — криминальном сериале «Вскрытие покажет-2». Во время съемки сцены с дракой Тарас получил в нос от коллеги-актера.

«Лужа крови, прерванный на половине съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа. Наложили швы, потому что было еще и рассечение», — вспоминает Цымбалюк.

К съемкам актер вернется не ранее, чем через неделю. Пока же пациенту предписано следить за носом, чтобы ткани срослись правильно.

Поклонники сочувствуют артисту и одновременно восхищаются, как стойко он переносит болезненную травму.

Напомним, ранее Цымбалюк попробовал себя в необычном образе — героя комиксов Marvel. Также актер поделился секретами поддержания отличной спортивной формы.

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