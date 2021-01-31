Закрытый перелом: секс-символу украинского кино сломали нос
Экс-участник проекта «Танці з зірками» Тарас Цымбалюк, всегда радующий поклонников и поклонниц своей отличной физической формой, сообщил печальную новость в Instagram. Актеру сломали нос во время съемок фильма.
Читайте также: Тарас Цымбалюк: «Даже не знаю, существует ли для меня какое-то табу»
Тарас сейчас задействован в очередном кинопроекте — криминальном сериале «Вскрытие покажет-2». Во время съемки сцены с дракой Тарас получил в нос от коллеги-актера.
«Лужа крови, прерванный на половине съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа. Наложили швы, потому что было еще и рассечение», — вспоминает Цымбалюк.
К съемкам актер вернется не ранее, чем через неделю. Пока же пациенту предписано следить за носом, чтобы ткани срослись правильно.
Поклонники сочувствуют артисту и одновременно восхищаются, как стойко он переносит болезненную травму.
Напомним, ранее Цымбалюк попробовал себя в необычном образе — героя комиксов Marvel. Также актер поделился секретами поддержания отличной спортивной формы.704
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter