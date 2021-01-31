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Шоу-бизнес

"Какой красавчик": от дочери Пугачевой требуют родить еще одного "красивого ребенка"

17:54 31 января 2021
орбакайте

Певица Кристина Орбакайте опубликовала у себя в Instagram селфи с сыном — 22-летним Дени Байсаровым. Несмотря на то, что появление Дени на одном из светских мероприятий произошло несколько недель назад, фото в Instagram всколыхнуло интерес к персоне юноши. Instagram-поклонники Кристины начали живо комментировать пост, пишет КП.

«Какой милый мальчик! Вы замечательная мама!», «Хороший парень!», «Копия мамы», «На Галкина смахивает», «Дени просто чудо! Красавец!»; «Кристина, как сын похож на вас, благородный, интеллигентный, счастья и благополучия вам и вашей семье», — пишут читатели блога певицы.

Дочери Примадонны советуют подумать о еще одном наследнике. «Кристина, роди четвертого», — советует один из поклонников.

Отмечают фанаты и внешнее сходство мамы и сына.

49-летняя Кристина Орбакайте воспитала двоих сыновей: Никиту Преснякова и Дени Байсарова. Также от нынешнего брака с бизнесменом Михаилом Земцовым у певицы есть восьмилетняя дочка Клавдия.

29-летний Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой живут в Москве, детей у них пока нет. Дени Байсаров также еще не обзавелся семьей. Ходили слухи, что юноша собирается жениться на своей подруге Марии, но оказалось, что девушка идет под венец за другого, а Дени просто был приглашен на свадьбу.
Байсаров увлекается творчеством, но не музыкой, а созданием ярких картин и фотоколлажей.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном родственнике Кристины Орбакайте. Брат певицы — непубличная личность. С сестрой Фабиан поддерживает теплые отношения и стал крестным отцом для дочери Орбакайте.

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