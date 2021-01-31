Решила начать новый период в жизни: одинокая Волочкова призналась, что носит парик

Балерина Анастасия Волочкова, отметив 45-летие и перешагнув определенный психологический рубеж, решила начать новый период в своей жизни. Сначала Волочкова рассталась с таинственным возлюбленным, о котором, впрочем, всегда предпочитала рассказывать мало и полунамеками. Теперь же Волочкова сделала еще одно признание: она носит парик.

После завершения отношений с любимым Волочкова сделала печальное селфи в компании большого плюшевого медведя, а потом решила, что грустить нет причин: в жизни будет еще немало ярких событий.

«Я увидела и почувствовала, что когда отпускаешь ситуацию и человека из своей жизни, не перестаешь оставаться сама собой, ощущаешь свободу, улыбаешься, надеваешь парик и сохраняешь чувство самоиронии, жизнь дарит новые краски», — поделилась балерина.

Анастасия не узнает, разделяют ли подписчики ее оптимизм. На странице звезды в Instagram комментарии снова закрыты. Возможно, решение было правильным, поскольку даже в день рождения помимо теплых слов Волочковой пришлось выслушать и язвительные замечания: якобы фото роскошного праздничного букета на странице балерины было украдено из блога другой известной Instagram-дивы Ники Белоцерковской. Вряд ли в таких условиях злопыхатели прошли бы мимо факта, что знаменитая Волочкова носит парик.

Пока же Анастасии придется привыкать жить без возлюбленного, без собственной роскошной гривы и без поддержки комментаторов в Instagram. Действительно, с такими вводными впору объявлять «новый этап жизни».

Напомним, Волочкова неоднократно бывала в оккупированном Крыму, не соблюдая установленные Украиной правила, за что была внесена в базу «Миротворца». В 2014 году Волочкова назвала полуостров частью России и опровергла приписываемые ей фразы о неподдержке оккупации Крыма.

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