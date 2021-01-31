Ожидаются "важные новости": Лобода заинтриговала помолвочным кольцом

Выступающая в РФ украинская певица Светлана Лобода озадачила поклонников в Instagram новым снимком, который был сделан, очевидно, на борту самолета. Звезда позирует в черном блестящем топе, с золотыми украшениями и в жемчужном колье. Светлана загадочно закрыла глаза руками и, похоже, ожидает сюрприза.

«Прилетела. У меня для вас есть новость», — интригующе написала Лобода, пообещав завтра, 1 февраля, поделиться подробностями.

Подписчики Светланы не упустили из виду, что на правой руке певицы красуется кольцо. Массивное украшение из золота и с крупным бриллиантом сразу приковывает взгляд. В европейской традиции кольца с бриллиантом на правой руке обычно носят как символ состоявшейся помолвки.

«Неужели помолвка?», «Кажется, я догадываюсь, о какой новости идет речь», «Какое кольцо!», «Поздравляю! Вы достойны женского счастья», — пишут Светлане фолловеры.

В ответ Лобода применила свою любимую тактику. Верная себе певица решила хранить интригу, как и обещала, а потому предположения поклонников не комментирует.

Напомним, похожее кольцо с бриллиантом Лобода демонстрировала в октябре 2020 года, когда устроила себе фотосессию в честь дня рождения. Ювелиры полагают, что стоимость такого украшения стартует от 800 тысяч долларов.

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