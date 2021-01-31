"Кисуля-Красотуля": Киркоров показал подросшую красавицу-дочь на зимней прогулке

Невъездной в Украину, а с недавних пор еще и в Литву Филипп Киркоров нашел способ привлечь внимание к своей персоне и к своей странице в Instagram. Певец последовал примеру семейства Пугачевой и Галкина, которые регулярно информируют о событиях в жизни своих детей Лизы и Гарри. Вдохновленный этим опытом Киркоров решил показывать в сети и своих детей — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.

Ход оказался удачным: у наследников Киркорова появилось немало поклонников. Instagram-аудитория следит за жизнью звездных ребят и с нетерпением ждет новых фото. 31 января на странице девятилетней Аллы-Виктории появился снимок с зимней прогулки. Девочка облачилась в «кошачью» шапочку с ушками, серебристый пуховик и ярко-желтые сапожки. Чтобы было чем заняться во дворе помимо фотосессии, Алла-Виктория взяла с собой ледянку.

«Прогноз погоды на сегодня: обещают ветер со стороны удачи, и снег в виде счастья! Ваш метеоролог, киса Алла-Виктория», — подписал фото автор.

Юную красавицу засыпали комплиментами. Девочке рассказали, что ей очень идет образ милого котенка. «Прикольная шапочка!», «Кисуля-красотуля», «Кисонька, Алла Виктория!», «Отличного дня, котеночек!» — пишут подписчики Аллы-Виктории.

Напомним, ранее Алла Пугачева отписалась от бывшего мужа в Instagram. Не исключено, что Примадонне не понравилась политическая позиция бывшего супруга, который призывал «не раскачивать лодку» и сплотиться вокруг политики Путина.

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