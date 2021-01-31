"Мальдивская богиня": Никитюк в отпуске занялась вокалом и обучает туземцев украинскому языку

Телеведущая Леся Никитюк предпочла переждать зимние холода вдали от родины и сейчас отдыхает в райском уголке на Мальдивах. Фотографируясь на берегу океана, Леся по-доброму подтрунивает над друзьями, ненавязчиво интересуясь, какие погоды нынче стоят в Киеве.

Для красивого фото в Instagram Леся выбрала купальник голубого цвета, небесно-голубое парео и подгадала время, когда солнце почти что скрылось, оставив только золотые блики на волнах.

При виде такой красоты друзья Леси не сдерживали восторга: «Богиня Мальдив», «Вау, Леся, ты как снежинка, которая нигде не растает», «Леся, ну ты огонь», «ОМГ, Лесюничка, какие кадры!»

Приободренная похвалами, Леся поделилась, как развлекается на Мальдивах. Телеведущая тренирует голос, исполняя вечный хит Юрия Антонова про море.

А кроме распевки, Леся занимается с местным населением изучением украинского языка. Благодаря Никитюк, персонал выучил самые ходовые украинские фразы, а также появилось меню на украинском.

Напомним, Леся Никитюк заявила, что «никогда не побывать на Мальдивах — это преступление» и этой фразой обидела подписчиков.

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