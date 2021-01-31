Снова вместе: Тину Кароль и Дана Балана засняли в одном тренерском кресле

Среди фанатов Тины Кароль и Дана Балана не прекращаются слухи об их романе. Сами звездные тренеры 10-го «Голосу країни» не подтверждали эти предположения, но и с опровержением не выступали. Поэтому появление Дана Балана в одном тренерском кресле с Тиной Кароль в 11-м сезоне необычайно воодушевило тех, кто верит в «химию чувств» между звездами.

Судя по фото, Дан Балан появился на шоу «Голос країни» 31 января. Фанаты пары «Дан+Тина» предполагают, что певец будет выполнять на «Голосе» роль советчика Кароль, например, будет помогать отбирать участников в команду на вокальных боях.

Пока не понятно, как к появлению Дана Балана на шоу отнесется Олег Винник. Есть целая группа активистов в Instagram, которая присутствием Винника недовольна и бомбардирует организаторов требованиями вернуть Балана в тренерский коллектив «Голосу країни».

Фото Тины и Дана опубликовал у себя в сторис в Instagram известный шоумен Слава Демин — ведущий бэкстейджа проекта.

Пока истинная роль Балана на шоу и история появления фото не ясна. Но даже если фото окажется фейком, фанаты пары «Дан+Тина» вряд ли будут оскорблены. Скорее всего, это даст надежду, что у кумиров все получится.

Напомним, ведущий Юрий Горбунов также опубликовал ряд снимков с репетиции шоу, и на одном из фото появился Дан Балан. Подпись под снимком была многозначительная: «С возвращением».



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