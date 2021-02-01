Слезы Дорофеевой и признание Винника: самые яркие моменты второго эфира «Голосу країни-11»

В воскресенье на канале «1+1» вышел второй выпуск «слепых прослушиваний» шоу «Голос країни». 11 сезон получил название «Перезагрузка» и представил зрителям новую сцену, роботизированных помощников на бекстейдже и обновленный тренерский состав. Уникальные голоса в этом сезоне ищут в свои команды: любимец публики Олег Винник, продюсер и певец MONATIK, опытная тренер и певица Тина Кароль, певица DOROFEEVA.

Открыл второй эфир 20-летний Богдан Муха. Парень исполнил легендарный хит группы Queen «The Show Must Go On».

Сильный голос развернул все тренерские кресла.

— Вы мой брат? - удивился Олег Винник тому, что парень очень на него похож.

— Я ищу именно тебя, — сказал Монатик.

Богдан вдохновил своим пением Олега Винника предстать в образе настоящего рокера и спеть в дуэте хит группы Rammstein.

— Мне и всей Украине очень интересно услышать, как Олег Анатольевич исполнит рок-песню, — предложил Богдан тренеру шоу.

После яркого дуэта Богдан выбрал команду Олега Винника.

На проект пришла наследница уникальной библиотеки украинских песен Галина Куришко. Бабушка Галины была хранительницей более 200 песен полесского фольклора, которые передавались из поколения в поколение несколько веков. К бабушке за уникальными знаниями приезжали фольклористы и исследователи, которые интересовались аутентичными украинскими песнями. Несколько лет назад бабушки не стало, но все свои знания она успела передать Галине. Сейчас девушка считает, что продолжить дело бабушки и популяризировать украинские народные песни — это миссия всей ее жизни. Певица убеждена, что украинский фольклор никогда не потеряет своей актуальности в современном мире.



— Украинская песня — это наше музыкальное ДНК, — сказала Галина. - И именно поэтому я сегодня на «Голосі країни», чтобы показать красоту нашей украинской аутентичности. Моя бабушка передала мне более чем 200 разножанровых украинских песен. Это мое сокровище, потому что украинский фольклор — это навсегда.

Галина исполнила на сцене проекта хит «Соловей», развернув сразу кресла Тины Кароль и Олега Винника. А на последних нотах — Монатика и Дорофеевой.

— Вы станете открытием проекта, — уверена Тина Кароль.

— Пусть мне завидуют волчицы, я выбираю Олега Винника, — сказала Галина.

На шоу пришел 57-летний Александр Ткачук. Более двадцати лет, как пианист, Александр проработал на кораблях.

— Хочу осуществить свою мечту — петь, — признался Александр. — Никогда не поздно начинать что-то новое.

Участник исполнил хит «L.O.V.E», но никто из судей так и не повернулся.

— Приходите к нам в следующем году, буду ждать! - сказал Олег Винник.

— Вы подарили нам настроение, — призналась Надя Дорофеева.

Попробует свои силы на сцене проекта певец Никита Ломакин. Никита признался, что пережил тяжелое расставание с Мишель Андраде — вместе они были пять лет. Артист исполнил легендарный саундтрек к фильму «Титаник» «My Heart Will Go On».

Свои кресла развернули Дорофеева и Тина Кароль.

- Я здесь, на «Голосі країни», потому что для меня это возможность выйти за личные рамки и сделать «перезавантаження», — рассказал Никита. — Я стал заложником своего образа «bad guy». В реальной жизни я совсем другой. Главным приоритетом для меня являются семейные ценности. Мало кто знает, но моей главной мотивацией в карьере являются мои родители. Моя цель — обеспечить им достойную жизнь. Именно ради них, я готов открыться по-новому на главной музыкальной сцене страны.

— Мы хотим женской битвы за тебя, — воскликнул Олег Винник.

— Хочу показать Украине тебя совершенно другим, — сказала Тина.

— А я не хочу тебя менять, — парировала Надя и предложила Никите спеть еще раз хит дуэтом.

— Я забираю тебя себе! - решила Тина.

Никита выбрал команду Тины Кароль.

— Это больно, — не сдержалась Дорофеева.

На шоу пришла Александра Ганапольская из Киева. Саша — уличный музыкант и мечтает писать свои песни.

Играя на укулеле, Александра исполнила «Moi Lolita», развернув кресло Монатика. Дима признался, что и сам когда-то танцевал на улице, собирая деньги.

Юлия Тимочко приехала на «Голос» из Ровно. Девушка — профессиональная певица.

На сцене Юля исполнила «Wonderful life», сразу развернув кресло Нади Дорофеевой. Повернулись на голос и остальные тренеры.

— Вы должны победить, — признала Дорофеева. — Вы — моя Адель!

— Знаю точно, что мы с вами сыграем на той струне, которая попадает в каждое сердце, — сказал Винник.

— Мне снилось, что я стояла на сцене с Тиной Кароль, — сказала Юля, выбирая команду певицы.

Александр Лим родился в Казахстане. Парень признался, что украинский проект у них очень популярен. Александр исполнил хит «Там, де нас нема». На последних минутах развернула свое кресло Надя Дорофеева.

Евгения Семехина приехала из Одессы. Евгения — музыкант. На сцене девушка исполнила хит Монатика «Сильно». На голос девушки развернули свои кресла Монатик, Дорофеева и Винник.

— У вас очень большое будущее, — признал Олег Винник.

— У вас безумно красивый тембр, — сказала Дорофеева. — Вы — голос молодежи.

Евгения выбрала команду Димы Монатика и дуэтом они спели «Сильно».

Вячеслав Питак приехал на проект из Одессы. Парень давно поет и мечтал попасть на проект. На сцене Вячеслав исполнил хит «Numb». Но никто из тренеров не развернул свои кресла.

- Хочу увидеть вас в следующем году, — сказал Олег Винник.

— Не вешайте нос, — посоветовал Дима Монатик.

Вспоминая своих кумиров детства, Тина Кароль призналась, что любила песни Ирины Билык, а Монатик был фанатом Майкла Джексона.

— А я фанател от деда Панаса и «Катрусиного кинозала», — неожиданно признался Олег Винник.

Илья Резников приехал на «Голос» из Харькова. Илья — солист группы «Летай». Парень исполнил песню Гайтаны «Два вікна» в новой аранжировке.

Свои кресла развернули Дорофеева и Винник.

— Я сразу вас узнал! — сказал Винник.

— Вы — мой герой! - воскликнула Дорофеева.

Илья выбрал команду Дорофеевой.

Диана Стебакова из Днепра посвятила свое выступление маме. Девушка исполнила хит «Пьяное солнце», но никто из тренеров к ней не повернулся.

— У нас очень сильный кастинг, — сказала Надя. — Просто помню, как это тяжело, когда отказывают. Хочу, чтобы вы обязательно опять пришли.

— Я посвятила свое выступление маме, — призналась Диана. — Она меня не рожала, но отдала все лучшее, что у нее было.

Надя вышла на сцену и обняла девушку, признавшись, что очень скучает по отцу, которого не так давно не стало.

— Простите, скучаю по своему папе, — сказала Надя, не сдерживая слез.

16-летняя Настя Буханцова из Харькова болеет редкой болезнью — у нее не растут волосы. С детства девушка страдала от буллинга. Ее спасала только музыка.

— Идите к своей мечте, — сказала Настя.

На сцене «Голоса» девушка исполнила хит «У мене немає дому», развернув все тренерские кресла.

— Ты просто порвала нас, — призналась Тина Кароль.

— Вы выглядите очень самодостаточно, — сказал Олег Винник.

— Вы — особенная девушка, — восхитился Монатик, не сдерживая слез. — Редко кто вызывает у меня такие эмоции.

Настя выбрала команду Димы Монатика.

Напомним, на съемках нового выпуска шоу был замечен Дан Балан, бывший участник тренерской команды проекта. Балана сфотографировали сидящим в кресле вместе с Тиной Кароль, и это дало новый повод для слухов о романе красивой и творческой пары.

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