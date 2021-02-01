«Приехал!» Рыжий из «Иванушек» узнал о своей «смерти»

Андрей Апполонов-Григорьев, «Рыжий» из «Иванушки International», из массмедиа узнал о своей смерти.

«…Приехал», — написал певец на своей страничке в социальных сетях, выложив ролик о якобы своей кончине.

Авторы ролика утверждали, что причиной «смерти» певца стала болезнь. Мол, Апполонову-Григорьеву стало плохо ночью, его увезли в больницу. Ссылаясь на «источники из интернета», ресурс и поспешил сообщить, что Андрея не стало, а также рассказал о его пути к успеху.

Поклонники певца оставили немало возмущенных комментариев, адресованных авторам «сенсации».

Напомним, что недавно «Иванушки International» поделились фотографией после выступления в Турции. Цветы и внимание поклонниц достались самому младшему участнику группы, 38-летнему одесситу Кириллу Туриченко. А 50-летний Андрей Григорьев-Апполонов и 49-летний Кирилл Андреев, сидящие на втором плане, с юмором отнеслись к тому, что пришло время уступить дорогу молодым.

Фото Андрея Апполонова-Григорьева из социальных сетей.

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