Майли Сайрус снялась полностью голой в ванне

Эпатажная американская певица Майли Сайрус, которая недавно заявила, что женские тела возбуждают ее больше, чем мужские, снялась полностью обнаженной в ванне и опубликовала получившееся селфи в Instagram.

Майли довольно часто радует своих поклонников откровенными фотографиями. Недавно она, к примеру, снялась топлес для обложки журнала Rolling Stone.

Сердце 28-летней звезды сейчас свободно. В январе прошлого года она окончательно оформила развод с мужем — актером Лиамом Хемсвортом.

А летом рассталась со своим бойфрендом-певцом Коди Симпсоном.



Фото Instagram

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