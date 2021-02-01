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Шоу-бизнес

Майли Сайрус снялась полностью голой в ванне

0:05 2 февраля 2021
Майли Сайрус

Эпатажная американская певица Майли Сайрус, которая недавно заявила, что женские тела возбуждают ее больше, чем мужские, снялась полностью обнаженной в ванне и опубликовала получившееся селфи в Instagram.

Майли довольно часто радует своих поклонников откровенными фотографиями. Недавно она, к примеру, снялась топлес для обложки журнала Rolling Stone.

Сердце 28-летней звезды сейчас свободно. В январе прошлого года она окончательно оформила развод с мужем — актером Лиамом Хемсвортом.
А летом рассталась со своим бойфрендом-певцом Коди Симпсоном.

Фото Instagram

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