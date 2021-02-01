Майли Сайрус снялась полностью голой в ванне
Эпатажная американская певица Майли Сайрус, которая недавно заявила, что женские тела возбуждают ее больше, чем мужские, снялась полностью обнаженной в ванне и опубликовала получившееся селфи в Instagram.
Майли довольно часто радует своих поклонников откровенными фотографиями. Недавно она, к примеру, снялась топлес для обложки журнала Rolling Stone.
Сердце 28-летней звезды сейчас свободно. В январе прошлого года она окончательно оформила развод с мужем — актером Лиамом Хемсвортом.
А летом рассталась со своим бойфрендом-певцом Коди Симпсоном.
Фото Instagram164
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