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Шоу-бизнес

Внучка Владимира Конкина записала «наркоманское» видео

10:14 1 февраля 2021
Внучка Конкина Варвара

Внучка российского артиста Владимира Конкина, Варвара, выложила в соцсети видео со своим участием, предлагая «поехать покурить».

«Не могу не предложить», — такими словами из песни 15-летняя девушка, дочь одного из сыновей-близнецов Владимира Конкина, прокомментировала видео в Instagram. На кадрах она позирует с курительными принадлежностями.

На страничке Варвары есть немало фото, на которых девушка позирует с сигаретой.

Напомним, что недавно в семье Конкиных разразился скандал — один из сыновей актера, Ярослав, обвинил отца в жестокости по отношению к детям и покойной супруге.

Также сообщалось, что у Владимира Конкина еще перед Новым годом диагностировали коронавирусную инфекцию. Самый тяжелый период болезни пришелся на новогодние праздники. Артист лечился дома.

Рисунок со странички Варвары в социальных сетях.

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