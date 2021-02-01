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Шоу-бизнес

Бруклин Бекхэм и его невеста всколыхнули сеть новым «полуголым» фото

10:50 1 февраля 2021
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Старший сын Бекхэмов Бруклин и его невеста Никола Пельтц, ранее возмутившие фанатов снимком в голом виде, обнародовали в Instagram новое откровенное совместное фото.

21-летний Бекхэм позировал с обнаженным торсом, а 26-летняя Пельтц восседала у него верхом на коленях в черном кружевном бюстгальтере и джинсах, который ей чересчур велики.

«Моя девушка», — подписал фото Бруклин. «Правда? А то мы не знали», «Сколько у тебя уже было этих вторых половинок?», «Это как же нужно жаждать внимания», — писали в комментариях.

Впрочем, некоторые пользователи восторгались «идеальной парой», считая, что так и должна выглядеть «настоящая любовь».

Сын экс-футболиста Дэвида и дизайнера Виктории Бекхэм обручился с дочерью американского миллиардера летом прошлого года. Актриса Никола известна по фильмам «Повелитель стихий», «Трансформеры: Эпоха истребления».

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