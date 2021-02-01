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Шоу-бизнес

«Руслан, не простуди нашу звезду!» Ротару без шапки на морозе обеспокоила поклонницу

10:58 1 февраля 2021
София Ротару

Сын известной певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко, провел со звездной мамой выходные дни и прогулялся с ней по заснеженному Киеву.

«Снежный викенд», — пишет Руслан Евдокименко в Instagram, комментируя фото с Софией Ротару.

Одна из подписчиц, видимо, обратила внимание на то, что на Софии Ротару не было шапки, и что та гуляла в расстегнутой куртке, попросив Руслана Евдокименко беречь маму.

Напомним, что недавно Руслан Евдокименко показал фото своего отца и мужа Софии Ротару, Анатолия Евдокименко, которому 20 января могло бы исполниться 79 лет. Украинский музыкант, руководитель ансамбля «Червона рута» умер 18 лет назад, не пережив третий инсульт. Сын Софии Ротару опубликовал пост-напоминание и проиллюстрировал его фото молодого Анатолия Кирилловича.

Фото Софии Ротару из социальных сетей.

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