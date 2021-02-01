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«Совсем стыд потерял»: обнаженные Дантес с Дорофеевой в ванне довели до брани Корогодского

11:08 1 февраля 2021
дантес дорофеева

Телеведущий Владимир Дантес и его жена, певица Надя Дорофеева хотели снять на видео романтическую сцену в ванной, но любовь супругов к хорошим шуткам оказалась сильнее. На фото Дантес получился взъерошенным и удивленным, а Надя пародирует гламурных Instagram-див, вытягивая губы в трубочку.

Беспафосное видео рассмешило фолловеров Дантеса, а Гарик Корогодский даже не удержался от брани. «Совсем стыд потерял», — деланно возмущался он.

Приятелям Дантеса шутка понравилась. Тему решили немного развить.

Шутка пошла на второй круг, когда кто-то присмотрелся к фотографии и попробовал уточнить, чье колено торчит из-под воды.

Напомним, ранее Дантес пожаловался, что мама запрещает ему снимать видео для сториз. Это случилось после того, как ведущий пообщался с друзьями в сториз и обещал показать в Instagram свою самую сексуальную фотографию.

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