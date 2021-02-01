Невестка Оксаны Марченко покрасовалась в бассейне

Невестка телеведущей Оксаны Марченко Екатерина выложила в сеть свежее фото — девушка позирует в бассейне в закрытом купальнике, опираясь локтями на бортик.

Фото Екатерина выложила в Instagram, никак не прокомментировав его, лишь поставив несколько эмодзи.

Ранее Екатерина, которая занимается профессиональной фотосъемкой, показала фолловерам несколько своих работ, в том числе и эротическую фотосессию.

Невестка Оксаны Марченко часто выкладывает в соцсети и «домашние» фото. Так, недавно она показала фолловерам своего питомца — Лолиту. Котенок породы «сфинкс», закутанный в теплую кофту, уютно устроился у нее на руках.

Также она продолжает публиковать фото и видео со своей свадьбы — Оксана и сын Оксаны Марченко Богдан поженились осенью 2020 года. В этот раз она показала неловкий момент, случившийся с ней во время свадьбы — молодая женщина не удержалась на ногах и упала. На помощь к ней бросились двое мужчин. Екатерина назвала свое падение «хорошей приметой».

Фото Екатерины Марченко из социальных сетей.

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