«Мне мерзко из-за таких людей»: жена Павлика отбрила «залезшего в их постель» ненавистника
Екатерина Репяхова, жена известного музыканта Виктора Павлика, нашла способ избавиться от комментаторов в соцсетях, в хамской форме намекающих на большую разницу в возрасте между супругами. Виктору Павлику сейчас 55 лет, Екатерине летом исполнится 27, и молодая жена не сомневается, что будет счастлива в браке.
С грубиянами Репяхова решила вести диалог точно так же грубо. «Мне мерзко из-за таких людей, как вы», — заявила жена Павлика. Тактика оказалась верной. Грязи в комментариях действительно поубавилось.
Напомним, у Павлика и его второй жены к лету должен появиться ребенок. Екатерина не исключает, что ее и малыша дни рождения будут праздноваться в одну и ту же дату — 13 июня.329
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