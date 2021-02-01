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Шоу-бизнес

Нашедшая себя в пении внучка Ющенко поделилась самой любимой мелодией

11:54 1 февраля 2021
Доминика Ющенко

Внучка экс-президента Украины Виктора Ющенко, 19-летняя Доминика, заявлявшая, что находит себя в пении, и что ее вдохновляют фильмы и музыка, назвала одну из самых своих любимых мелодий.

В Instagram она опубликовала фрагмент «Sayuri's Theme», упомянув о фильме «Мемуары гейши».

«Мелодия взята из фильма, а точнее из произведения искусства. Как же красиво снята „картина“ и как она передана зрителю. Звучит величественно», — пишет Доминика.

Напомним, что в своем Instagram внучка Виктора Ющенко позиционирует себя как певица и актриса.

Фото Доминики Ющенко из социальных сетей.

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