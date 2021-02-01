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Шоу-бизнес

Сивохо пришел в восторг от «шахматной концепции» в туалете

12:34 1 февраля 2021
Сергей Сивохо

Известный шоумен Сергей Сивохо, который недавно из-за болезни потерял около 50 кг лишнего веса, опубликовал странное фото из туалета. Он разместил кадр в своем Instagram.

На снимке запечатлен туалет в котором между двумя унитазами установлена шахматная доска с фигурами.

«Дивная концепция!» — подписал фото Сергей Сивохо.

Необычный элемент санузла понравился и некоторым подписчикам шоумена и бывшего политика: «Почему бы и нет… Хочешь — не хочешь, а подумать придется», «Черные против черных… На белых сидят!«

Ранее сообщалось, что Сивохо, бывший советник секретаря Совета безопасности и обороны, опубликовал в соцсети неожиданное фото, которым решил попрощаться с 2020 годом.

Фото из Instagram Сергея Сивохо

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