Анна Ризатдинова из больницы рассказала о перенесенных операциях
Знаменитая гимнастка Анна Ризатдинова, которую называют вероятной героиней следующего сезона «Холостячки», удивила поклонников видео из больницы. Оказалось, спортсменка перенесла операцию. Об этом Анна рассказала подписчикам в Instagram.
Она призналась, что это уже вторая операция. Еще летом она перенесла хирургическое вмешательство, исправляла последствия родов. Дело в том, что после рождения сына, у нее остался небольшой животик. Недостаток фигуры Ризатдинова, привыкшая к идеальной спортивной форме, решила убрать с помоью физических упражнений. Но тренировки не порадовали желаемым результатом. Тогда Анна обратилась к врачу. Оказалось, что после родов у нее появились диастаз и пупочная грыжа.
«Я не носила бандаж. Как-то было не до этого… Летом я сделала операцию и устранила эту проблему. Изнутри все было хорошо, а вот снаружи вид был, мягко говоря, не очень. Хотя мышцы накачанные остались», — рассказала Анна.
По ее словам, кожа провисала, она стеснялась носить лосины на низкой посадке. Поэтому решила исправить изъян с помощью хирургов.
Сейчас Анна в больнице восстанавливается после перенесенного вмешательства.
Незадолго до операции Анна Ризатдинова отдыхала в Дубае и демонстрировала стройную фигуру.67
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