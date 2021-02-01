Анна Ризатдинова из больницы рассказала о перенесенных операциях

Знаменитая гимнастка Анна Ризатдинова, которую называют вероятной героиней следующего сезона «Холостячки», удивила поклонников видео из больницы. Оказалось, спортсменка перенесла операцию. Об этом Анна рассказала подписчикам в Instagram.

Она призналась, что это уже вторая операция. Еще летом она перенесла хирургическое вмешательство, исправляла последствия родов. Дело в том, что после рождения сына, у нее остался небольшой животик. Недостаток фигуры Ризатдинова, привыкшая к идеальной спортивной форме, решила убрать с помоью физических упражнений. Но тренировки не порадовали желаемым результатом. Тогда Анна обратилась к врачу. Оказалось, что после родов у нее появились диастаз и пупочная грыжа.

«Я не носила бандаж. Как-то было не до этого… Летом я сделала операцию и устранила эту проблему. Изнутри все было хорошо, а вот снаружи вид был, мягко говоря, не очень. Хотя мышцы накачанные остались», — рассказала Анна.

По ее словам, кожа провисала, она стеснялась носить лосины на низкой посадке. Поэтому решила исправить изъян с помощью хирургов.

Сейчас Анна в больнице восстанавливается после перенесенного вмешательства.

Незадолго до операции Анна Ризатдинова отдыхала в Дубае и демонстрировала стройную фигуру.

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