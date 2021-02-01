«Мелочи» с Дензелом Вашингтоном и «Перспективная девушка» из топ-10 2020-го: что посмотреть в кино с 4 февраля

В четверг, 4 февраля, в украинский прокат выходят восемь новых картин. На право называться «фильмом недели» претендуют триллер «Мелочи» с актерами, заработавшими четыре «Оскара» на троих, и «Перспективная девушка», включенная Национальным советом кинокритиков США в десятку лучших фильмов 2020 года. Для маленьких зрителей прокатчики приготовили сразу два мультика — «Прыг-скок: в поисках сокровищ» и «Магические приключения Огонька». Два фильма сняты, как говорится, на злобу дня: авторы фантастического триллера «Птица в клетке» и ужастика «Астрал: Онлайн» используют пандемию коронавируса в качестве основы для своих сюжетов. Еще зрителям предлагаются драма «Вольная птица» о еврейской девушке, скрывающейся от нацистов, и киноальманах ужасов «Игра на 100 свечей». В прошлом году прокатчики решали проблему дефицита новых зрелищных премьер, показом проверенных временем хитов вроде серии фильмов о Гарри Поттере. В феврале в украинских кинотеатрах запускается повторная демонстрация киносерий Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит».

«Прыг-скок: в поисках сокровищ»

(0+, Казахстан, Cinema Tone Production, анимационный фильм для семейного просмотра)

Маленький кузнечик-пройдоха Скок случайно находит половину карты, на которой указано, где спрятаны сокровища. Вторая половина, как узнает он, находится у главаря банды саранчи Боссо. Скок предлагает ему объединить усилия, найти клад и разделить его пополам. Но Боссо отказывается. Более того, кузнечик лишается своей части карты. Тогда ему на помощь приходят друзья в лице болтливой гусеницы и богомола. Они вместе решают найти сокровища, но нужно торопиться, так как Боссо со своими бандитами тоже не теряет времени зря… Снял мультфильм Арман Бейсембаев. Он признается, что работал над ним более семи лет. Пришлось самостоятельно осваивать компьютерные программы и необходимую технику.

«Магические приключения Огонька» (в Интернете известен как «Огонек-Огниво»)

(6+, Россия, Студия Vverh, анимационный фильм для семейного просмотра)

Жизнь доброго и бедного Гончара меняется, когда он находит огниво — магический предмет, делающий своего владельца сказочно богатым, но взамен насылающий страшное проклятье. Огниво когда-то принадлежало королеве, которая теперь готова на любое коварство, лишь бы вернуть этот источник богатства. Гончар попадает под чары королевы и оказывается в смертельной опасности. А спасти его может только подруга детства по имени Огонек… Мультфильм снял режиссер и сценарист Константин Щекин. Это его вторая анимационная лента.

«Мелочи» (оригинальное название The Little Things, в Интернете известен как «Дьявол в деталях»)

(16+, США, Warner Bros., триллер, бюджет — 30 миллионов долларов)

На данный момент «Мелочи» являются лидером проката в США и Канаде. Премьера фильма состоялась 29 января. В условиях массы ограничений в работе кинотеатров ему удалось собрать за первый уик-энд 7,6 миллиона долларов. Триллер снят в жанре «нео-нуар» Джоном Ли Хэнкоком, известным по картинам «Основатель» и «Разбойники с большой дороги». Режиссеру удалось собрать вместе трех оскароносных актеров — Дензела Вашингтона («Оскар» за лучшую роль второго плана в исторической драме «Слава» и «Оскар» за лучшую главную мужскую роль в триллере «Тренировочный день»), Джареда Лето (лучшая роль второго плана «Далласский клуб покупателей»), Рами Малека (лучшая мужская роль в биографической музыкальной драме «Богемская рапсодия»). Американские СМИ с восторгом отзываются о совместной работе этого трио. Действие фильма происходит в Калифорнии в 90-х годах прошлого века. Шериф, которого недруги всеми силами выталкивают на пенсию, сталкивается с убийством женщины. Некоторые детали этого преступления сразу же напоминают ему серию убийств, которые он расследовал в молодости. Тогда маньяка найти так и не удалось. Теперь охоту на серийного убийцу ведет молодой детектив из Лос-Анджелеса, и шериф пытается ему помочь…

«Перспективная девушка» (оригинальное название Promising Young Woman, в Интернете известен как «Девушка, подающая надежды»)

(16+, США, Focus Features, триллер, «черная» комедия)

Главной героине фильма 30 лет. Она живет с родителями, работает в кофейне. По вечерам после работы зависает в барах, заводя знакомства с мужчинами. Те видят в ней симпатичную малышку, которая не прочь выпить и повеселиться. Они не подозревают, что она вышла на охоту. После окончания школы девушка и ее лучшая подруга поступили в медицинский колледж. Однажды подругу изнасиловали. Ни полиция, ни администрация колледжа ничего не сделали, чтобы наказать насильника. Подруга покончила с собой. И теперь героиня фильма мстит за ее смерть… Фильм стал режиссерским дебютом британской актрисы Эмеральд Феннелл («Девушка из Дании»). Она же является автором сценария и продюсером картины. Главную роль исполнила популярная британская актриса Кэри Маллиган («Великий Гэтсби»), обладательница премии BAFTA за фильм «Воспитание чувств». Национальный совет кинокритиков США включил «Перспективную девушку» в десятку лучших фильмов 2020 года. В американском прокате картина собрала 6,5 миллиона долларов.

«Птица в клетке»

(12+, США, STX Films, фантастический триллер, бюджет — 2,5 миллиона долларов)

Действие фильма происходит в 2024 году. Коронавирус победил. Пандемия продолжается уже более четырех лет. Все без исключения люди сидят на жестком карантине. Они обязаны по несколько раз в день измерять свою температуру, и эти данные автоматически передаются с помощью смартфонов в единый центр обработки информации. Заразившихся тут же увозят в специальные лагеря, порядки в которых очень напоминают те, что были в лагерях смерти у нацистов. Но даже в таких условиях люди продолжают влюбляться. Главные герои фильма Нико и Сара никогда не встречались друг с другом, они общаются только виртуально. Но это не мешает их взаимному чувству. Мешают им только новые законы, и Нико готов их нарушить ради любимой… Снял фильм британский режиссер Адам Мэйсон («Враг в отражении»). Он же является соавтором сценария. Одним из продюсеров выступил знаменитый Майкл Бэй, создатель культовых блокбастеров «Плохие парни», «Трансформеры», «Армагеддон», «Перл-Харбор». Роль Нико исполнил новозеландский актер Кей Джей Апа, звезда сериала «Ривердэйл». Сару сыграла американская актриса и певица София Карон (сериал «Наследники»). В картине также задействованы Деми Мур («Привидение»), Петер Стормаре («Армагеддон»), Александра Даддарио («Все оттенки Токио»).

«Вольная птица» (оригинальное название The Birdcatcher, известен в Интернете как «Птицелов»)

(12+, Норвегия — Великобритания, Motion Picture Capital, военная драма, бюджет — 9 миллионов долларов)

Действие фильма происходит во время Второй мировой войны в Норвегии. Еврейская девушка Эстер скрывается от нацистов и планирует бегство в нейтральную Швецию. Ей приходится жить на ферме, выдавая себя за юношу… Картину снял британский режиссер Росс Кларк («Стать Джоном Ленноном»). Главную роль исполнила датская актриса Сара-Софи Бусснина, известная по третьему сезону культового скандинавского сериала «Мост».

«Игра на 100 свечей» (оригинальное название The 100 Candles Game, в Интернете известен как «Зазеркалье»)

(16+, Новая Зеландия, Black Mandala, ужасы)

Группа друзей после довольно длительного перерыва в общении собирается вместе, чтобы сыграть в старую игру. Правила просты — нужно рассказать страшную историю и задуть одну из 100 горящих свечей, стоящих перед зеркалом. Сто свечей, сто страшилок. Вот только каждый из игроков, как выясняется, преследует свою тайную цель. Начинают происходить странные вещи, а выйти из игры никому не разрешено… По сути, фильм представляет собой альманах из нескольких коротких ужастиков, снятых разными режиссерами и объединенных общей сюжетной линией.

«Астрал: Онлайн»

(16+, Великобритания, Shadowhouse Films, ужасы)

Оригинальное название фильма — Host, что обычно переводится как «Хозяин». Очевидно, украинских прокатчиков это не удовлетворило. И они решили пойти на небольшой обман, дав картине название, прямо указывающее на популярную серию ужастиков «Астрал», у которой есть множество поклонников. Однако лента режиссера Роба Сэвэйджа к ней никакого отношения не имеет. Фильм снят в популярном на Западе жанре «Найденная ленка», наиболее яркими примерами которого являются «Ведьма из Блэр», «Паранормальное явление», «Репортаж». Для создания эффекта достоверности съемка ведется «трясущейся камерой». Реплики часто произносят персонажи, которых зритель не видит, так как они не захватываются объективом. Это еще одна картина, снятая на злобу дня. В мире пандемия коронавируса. Миллионы людей сидят в самоизоляции. Несколько друзей договорились раз в неделю встречаться перед мониторами компьютеров в Zoom. При этом «хозяином» каждой следующей видеоконференции становится новый человек. Когда очередь доходит до девушки по имени Хэйли (актриса Хэйли Бишоп, боевик «Падение Ангела»), она приглашает провести сеанс связи некоего экстрасенса…

Трейлеры фильмов, которые вышли в прокат в украинских кинотеатрах на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.

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