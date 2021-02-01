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Шоу-бизнес

Лобода переплюнула Димопулос условиями в самолете

14:00 1 февраля 2021
Светлана Лобода

Светлана Лобода показала, как она шикарно путешествует на самолете — певица «переплюнула» другую экс-участницу «ВИА Гры», Санту Димопулось, которая летела рейсом Emirates Airlines, где ее семье был предоставлен отдельный сьют.

В сториз в Instagram Лобода выложила видео, где она в белой шубе поднимается по трапу, заходит в пустой салон с белыми же креслами и падает на белый диван.

Накануне Светлана Лобода уже выкладывала фото из этого же самолета — певица сидела за столиком, закрыв руками глаза. Она заинтриговала поклонников новостью, подробностями которой пообещала поделиться 1 февраля. На руке Лободы внимательные подписчики заметили массивное украшение из золота, видимо, с бриллиантом. Поклонники певицы не исключили, что она помолвлена.

Фото Светланы Лободы из социальных сетей.

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