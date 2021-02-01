Невестка Оксаны Марченко оказалась в раю после замужества

Невестка телеведущей Оксаны Марченко Екатерина выложила в соцсети новое видео, снятое в предгорье, написав, что она — «в раю».

На видео, которое Екатерина разместила в Instagram, она бегает с распущенными волосами под снегом, на втором плане — горы. На ролик наложен фрагмент песни Тимы Белорусских «Окей». Где именно снято это видео, не указывается.

В другом посте она публикует фото себя, стоящей в халате на балконе на фоне елей и снега. «Горы — ступени в небо», — пишет Екатерина Марченко.

Напомним, что бракосочетание Богдана Марченко, сына супруги Медведчука Оксаны Марченко, и его невесты Екатерины состоялось 10 октября 2020 года. На свадьбе выступил и певец Олег Винник, исполнивший песню «Мої батьки»

Екатерина Марченко продолжает публиковать в соцсетях фото и видео со свадьбы. Так, недавно, она показала курьезный момент — свое падение. На фото Екатерина в длинном белом платье и в фоте сидит на полу, а двое стоящих рядом мужчин предлагают ей помощь.

Фото Екатерины Марченко из социальных сетей.

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