27.98 / 28.18 33.73 / 34.14
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Леся Кардашьяновна: Никитюк в бикини впечатлила пышными формами

14:18 1 февраля 2021
Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк, которая отдыхает на Мальдивах и радует поклонников яркими фото и видео, впечатлила подписчиков в Instagram пышными формами. Выдумщица отретушировала фигуру, «нарастив» пышные бедра, как у Ким Кардашьян, и «урезав» талию. Никитюк продемонстрировала изменившуюся фигуру и сопроводила снимок ироничным постом.

«Говорят, в далеком 1987 году отец Ким Кардашьян служил в секретной военной части где-то под Хмельницким… Как думаете, звонить в «Жди меня»?, — поинтересовалась Леся.

Подписчики засыпали Лесю комплиментами и отметили чувство юмора.

В комментариях подчеркивают, что натуральная фигура Леси прекрасна.

Леся поделилась в сети, что ее замечательный отпуск на Мальдивах завершился. На прощание она заверила всех, что на островах вовсе не скучно, как рассказывают некоторые отдыхающие. Также Никитюк посоветовала тщательно выбирать отель и трансфер.

Раннее Лесю Никитюк в купальнике сравнили с супермоделью Синди Кроуфорд.

432

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
снежная погода

В Украине потеплеет: синоптики рассказали, когда изменится погода

дантес дорофеева

«Совсем стыд потерял»: обнаженные Дантес с Дорофеевой в ванне довели до брани Корогодского

Кудрявцева и Лазарев

«Кудрявцева – ведьма»: Лазарев рассказал страшные вещи о своей экс-супруге

голос

Слезы Дорофеевой и признание Винника: самые яркие моменты второго эфира «Голосу країни-11»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер