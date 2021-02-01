Леся Кардашьяновна: Никитюк в бикини впечатлила пышными формами

Телеведущая Леся Никитюк, которая отдыхает на Мальдивах и радует поклонников яркими фото и видео, впечатлила подписчиков в Instagram пышными формами. Выдумщица отретушировала фигуру, «нарастив» пышные бедра, как у Ким Кардашьян, и «урезав» талию. Никитюк продемонстрировала изменившуюся фигуру и сопроводила снимок ироничным постом.

«Говорят, в далеком 1987 году отец Ким Кардашьян служил в секретной военной части где-то под Хмельницким… Как думаете, звонить в «Жди меня»?, — поинтересовалась Леся.

Подписчики засыпали Лесю комплиментами и отметили чувство юмора.

В комментариях подчеркивают, что натуральная фигура Леси прекрасна.

Леся поделилась в сети, что ее замечательный отпуск на Мальдивах завершился. На прощание она заверила всех, что на островах вовсе не скучно, как рассказывают некоторые отдыхающие. Также Никитюк посоветовала тщательно выбирать отель и трансфер.

Раннее Лесю Никитюк в купальнике сравнили с супермоделью Синди Кроуфорд.

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