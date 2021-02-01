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Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина засветилась с новым возлюбленным: кто он

14:29 1 февраля 2021
гагарина

Певица Полина Гагарина, расставшись с мужем после семи лет брака, быстро нашла замену Дмитрию Исхакову. Как сообщает в Instagram Super.ru, звезда больше не скрывает отношений с автором песен, аранжировщиком и саунд-продюсером Владимиром Чиняевым (ChinKong).

48-летнего Чиняева недавно заметили на АЗС на подъездной дороге к коттеджному поселку Гагариной. Парочка пила кофе на АЗС, а потом вместе уехала в машине продюсера.

С Чиняевым Гагарина работает уже два года. При его поддержке вышел сингл «Смотри» (2019 год) и песня 2020 года «Небо в глазах». Пока певица была официально замужем, на публике отношения с продюсером были подчеркнуто деловыми. После того, как стало известно, что брак Гагариной доживает последние дни, певица перестала заботиться о мнении посторонних. Бывший муж даже предположил, что во время последнего отпуска в Турции, а потом и на Мальдивах Гагарина отдыхала вместе с любовником. Позже выяснилось, что певица и ее продюсер действительно отдыхали на одном курорте.

У Полины есть 13-летний сын Андрей от первого брака, а также 3-летняя дочь Мия от союза с Дмитрием Исхаковым. Про Чиняева знакомые говорят, что якобы продюсер все еще официально женат, и у него есть то ли один маленький ребенок, то ли даже двое несовершеннолетних детей.

У Чиняева есть собственная звукозаписывающая компания. Саунд-продюсер работал с группами «Винтаж», «Дискотека Авария», певицей Анжеликой Варум, с начинающим дуэтом Олесей Яковлевой и Антоном Витовтовым.

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