«Это точно была я»: Наталья Могилевская «сменила лицо»

Певица Наталья Могилевская показала, как «сделала себе праздник», однако ее не узнали подписчики.

Так, в Instagram певица выложила фото в салоне автомобиля в маске и с бокалом в руке. «Круто, когда умеешь сделать праздник даже из обыденных вещей и не ищешь оправданий. А как вы сегодня делаете себе праздник?» — поинтересовалась «релаксирующая» Могилевская.

Одна из подписчиц не узнала певицу — Могилевская была вынуждена подтвердить, что на фото — именно она.

Ранее Наталья Могилевская удивила подписчиков, которые отметили ее изменившуюся внешность. Такую реакцию вызвало фото, сделанное в «тайном уголке Карпат», где певица с командой отдыхала после новогодних концертов. Наталья Могилевская, в частности, опубликовала несколько фото со спа-процедур — певица нежилась в чане с горячей водой.

Фото Натальи Могилевской из соцсетей.

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