«Простите своих родителей»: Асмус взбудоражила поклонников фото с матерью и одной фразой
Российская актриса Кристина Асмус, опубликовавшая старое фото с мамой, взбудоражила подписчиков.
Она разместила фото в Instagram, сопроводив его одной фразой: «Простите своих родителей».
Одни подписчики Асмус говорили, что это даже не обсуждается, а другие приводили в пример ситуации, когда простить родителей нельзя.
Мама Кристины Асмус — Рада Викторовна Мясникова, отец — Игорь Львович Мясников. Сейчас мать актрисы живет в Королеве. Сама Кристина, родившаяся в Калининграде, редко публикует фото родителей. Асмус — фамилия дедушки Кристины.
Ранее Кристина Асмус, которая недавно развелась с шоуменом Гариком Харламовым, возмутилась предсказанием, которое «пообещало» ей новый брак аж через шесть лет. Шокированная актриса с ужасом сказала, что тогда ей будет «уже 38!».
Недавно она рассказала, как в «авральном» порядке организовала празднование дня рождения дочки Анастасии, на котором также был и Харламов.
Фото Кристины Асмус из социальных сетей.158
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