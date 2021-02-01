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Шоу-бизнес

Не все удалось: внуки Ротару попытались станцевать синхронно

15:14 1 февраля 2021
танцы

19-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко активно пытается привлечь брата Анатолия к раскрутке страницы в ТикТок. 1 февраля сестра с братом записали новое видео и решили приобщиться к популярному в ТикТоке челленджу с синхронными танцами. Получается у парочки пока не очень гладко.

@iamsofiaeve

@shmnmusic #fy#fyp

♬ original sound — Fammouzz. Khariiiii

Предыдущие видео от Сони и Анатолия тоже были посвящены синхронным танцам. София традиционно берет на себя ведущую роль и становится прямо перед камерой, а брат мелькает сзади на подтанцовке.

@iamsofiaeve

 

♬ Stunnin' (feat. Harm Franklin) - Curtis Waters

Чувствуется и разница в подготовке сестры и брата: Соня максимально раскрепощена, а Анатолий скован в движениях, хуже чувствует музыку, а когда сбивается с ритма, пытается поспешно загладить промашку, но на итоговом видео все эти промахи хорошо видны.

@iamsofiaeve

♬ OUT WEST (feat. Young Thug) — JACKBOYS & Travis Scott

В целом в манере танцевать хорошо проявляется экспрессивный и экстравертный характер Софии. Анатолий же производит впечатление интраверта. К слову, видеозаписи парного танцевального челленджа публикует только София. Анатолий с подписчиками в ТикТок своими успехами не делится.

Напомним, в 2020 году Анатолий Евдокименко выпустил новый трек «Solar Affair», а София запомнилась песней Lonely Walkers.

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