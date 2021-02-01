«Меня очень бесит»: MARUV рассказала, как к ней надо обращаться

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которой на отдыхе в Дубае устроила пикантную фотосессию в бассейне со своей хореографом, дала «этические» наставления своим фолловерам.

В новом видеообращении к ним, размещенном в «сториз» Instagram, она объяснила, как нужно к ней обращаться.

«Меня очень бесит, когда в SMS пишут «ок», «все ясно» вместо того, чтобы написать «всегда к вашим услугам, Ваша Светлость», — заявила певица, одевшая для усиления эффекта черную шляпу с широкими полями.

Напомним, ранее украинская певица устроила вояж в аравийские пески на квадроцикле, шокировав своим внешним видом не только бедуинов, но и привыкших ко всему верблюдов.



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