Виктор Павлик случайно рассекретил пол будущего ребенка

55-летний певец Виктор Павлик, который скоро в четвертый раз станет отцом, случайно назвал пол будущего ребенка. В интервью программе ЖВЛ на канале «1+1» артист поделился, что малыш появится на свет в июне. Кого ждут, Виктор и Екатерина не афишируют. По словам Павлика они придумали имя для ребенка. Если будет мальчик, назовут Михаилом, а девочку — Мишель.

Однако в комментарии Виктор случайно проговорился, что ждет именно сына.

«Это будет самый молодой Павлик! Это будет брат моих детей Саши и Кристины. И Павла — моего сына! Царство ему небесное. И это будет дядя моих внуков», — сказал Виктор.

Также певец признался, что был не лучшим отцом для старших детей, часто был на гастролях. Упущенное намерен наверстать с младшим ребенком, уделять ему максимум внимания.

«Конечно, когда родится у нас ребенок с Катей, и это будет мальчик, конечно максимально будет вложено себя в него. Хочется уйти на тот свет с нормальной чистой душой, чтобы встретиться там с моим сыном. С Павликом. И не стыдно было ему смотреть там в глаза. Или обнять его. А я свято верю в то, что мы обязательно на том свете встретимся», — сказал Павлик.

После того, как новость о поле ребенка разлеталась в СМИ, Виктор и Катя поспешили записать видео, в котором утверждают, что канал смонтировал слова артиста. На самом деле пол ребенка они намерены официально назвать после вечеринки. Но подтвердили, что имя сына или дочки будет одинаковым.

Напомним, у Виктора Павлика есть старший сын Александр, дочь Кристина. Сын Паша сгорел от рака в возрасте 21 год, его не стало в августе 2020-го.

Виктор Павлик ранее рассказал, как тяжело переживает трагедию и что помогло ему справиться с горем.

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