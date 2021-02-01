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Шоу-бизнес

Именинница Ирина Федишин "высадилась" в Доминикане

17:29 1 февраля 2021
Ирина Федишин

Популярная украинская певица Ирина Федишин празднует свой день рождения на курорте в Доминиканской Республике. Фото своего семейства на фоне раскошной природы она опубликовала в Instagram.

По ее словам, когда она прилетела на курорт, из-за разницы во времени в Украине уже наступило 1 февраля, а тут все еще было 31 января.

«Вот так я продлила себе праздник», — пошутила Ирина.

Певица родилась 1 февраля 1987 года во Львове. Карьеру начала в 2005 году (участвовала в национальном отборе на конкурс «Евровидение»). В 2018 году приняла участие в восьмом сезоне телешоу «Голос страны». Супруг Ирины — Виталий Човник — является ее продюсером. Пара воспитывает двух сыновей — Юрия и Олега.

Напомним, ранее в Доминикане отдыхала украинская красавица-дзюдоистка Дарья Билодид, которая нашла там свой рай.

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