Невестка Оксаны Марченко с сестрой-двойняшкой впечатлили фотосессией в Карпатах

Невестка телеведущей Оксаны Марченко Екатерина опубликовала в своем Instagram фото и видео, на которых она позирует вместе со своей сестрой-двойняшкой.

«Девушки-близняшки, фотографируем ли мы друг друга по очереди на одном и том же фоне?», —задается вопросом Екатерина.

Фолловеры в восторге от публикаций, сделанный на отдыхе в Карпата: «Какие классные фотки», «Какие же вы кайфовые».

Ранее сообщалось, что невестка Оксаны Марченко выложила видео, на котором в предгорье Карпат она бегает с распущенными волосами под снегом.

Напомним, что Богдан Марченко, сын телеведущей Оксаны Марченко, женился на Екатерине 10 октября 2020 года, — на их свадьбе выступил популярный певец Олег Винник.

Фото из соцсети Екатерины Марченко

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