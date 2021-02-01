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Шоу-бизнес

Асмус матерно отреагировала на запрет мата в России

18:01 1 февраля 2021
Кристина Асмус

Российская актриса Кристина Асмус, которая взбудоражила поклонников фото с матерью, неоднозначно отреагировала на вступившие в силу поправки к закону «Об информации», обязующие социальные сети удалять сообщения с нецензурной бранью.

«***, реально мат запретили?», — поинтересовалась она в своем Instagram.

В ответ актриса получила несколько ироничных ответов.

Так, один из фолловеров дал понять, что россияне по-другому общаться уже разучились.

Отметим, что закон был одобрен Госдумой в конце 2020 года. В соответствии с ним социальные сети должны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент.

Напомним, ранее российский артист и продюсер Семен Слепаков написал матерное стихотворение о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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