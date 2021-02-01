Ужасный абьюзер: пять женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии

В понедельник, 1 февраля, популярная голливудская актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила культового рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии. 33-летняя звезда сериала «Мир Дикого запада» сделала в связи с этим официальное заявление.

«Имя моего абьюзера Брайан Уорнер, который известен в мире как Мэрилин Мэнсон. Он начала издеваться над мной, когда я была еще подростком и делал ужасные вещи на протяжении нескольких лет. Он промывал мне мозги и манипулировал мною, добиваясь полного подчинения. Я устала жить в страхе, бояться возмездия, клеветы или шантажа. Я хочу изобличить этого опасного человека и призываю многие компании отказаться от сотрудничества с ним, пока он не разрушил жизни других. Поддерживаю других жертв, которые тоже больше не будут молчать», — заявила Вуд.

Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон были помолвлены в 2010 году

Одновременно с актрисой с обвинениями против Мэнсона выступили еще четыре женщины. Они разместили свои заявления в Instagram. Три из них назвали себя. Это Эшли Уолтерс, Сара Макнилли и Эшли Линдсей Морган. Четвертая женщина указала только имя — Габриэлла.

Все они состояли в отношениях с рок-музыкантом в разное время. Но каждой из них пришлось пройти примерно через одинаковые унижения как психологического, так и физического характера. Они называют Мэнсона «вызывающим ужас абьюзером».

Эван Рэйчел Вуд встречалась с музыкантом на протяжении нескольких лет. Они перестали скрывать свои отношения в 2007 году. Ей тогда было 20 лет. В США это еще несовершеннолетний возраст. В 2010 году пара объявила о помолвке, которая была расторгнута спустя восемь месяцев.

В 2018 году Вуд давала показания в Конгрессе США в рамках кампании по борьбу с сексуальным домашним насилием, целью которой было ужесточение наказания за подобное преступление. Актриса под присягой заявила, что ее несколько раз изнасиловал ее бывший партнер. Но тогда она не назвала имя этого мужчины.

Эван Рэйчел Вуд дает показания в Конгрессе США

Расставшись с Мэнсоном, Вуд спустя некоторое время начала встречаться с актером Джейми Беллом. Они поженились. В 2014 году развелись после двух лет совместной жизни в браке. У пары есть семилетний сын. В настоящее время актриса ни с кем не встречается.

У Мэнсона было множество романов, в том числе со знаменитостями. В их число входят актриса Роуз Макгоуэн (она также разорвала с ним помолвку) и звезда бурлеска Дита фон Тиз (настоящее имя Хизер Рене Свит). В феврале 2020 года музыкант женился на фотографе Линдси Юсич.

Мэрилин Мэнсон с женой

Представители Мэнсона пока не отреагировали на прозвучавшие прямые обвинения. Интересно, что в мае 2018 года полиция уже расследовала сексуальные преступления, возможно, совершенные певцом семью годами ранее. Однако никакой конкретной информации тогда обнародовано не было.

В 2009 году в интервью журналу Spin Мэнсон заявил, что его часто преследует одна фантазия — он представляет себе, как раскраивает череп Эван Рэйчел Вуд молотком. В тот момент они были в ссоре. Мэрлин также заявил, что звонил Эван и хотел, чтобы она почувствовала боль, которую причинила ему своим уходом. «Я 158 раз, разговаривая с ней, резал себе лицо и руки», — сказал тогда певец.

Позже его представители заявили, что эти слова не стоит понимать буквально.

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