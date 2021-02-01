"Что было бы, если бы не погиб мой папа": Илона Гвоздева порассуждала о своей судьбе

Танцовщица Илона Гвоздева, крестившая трехмесячного сына, поделилась подробностями личной жизни и порассуждала о своей судьбе, ключевых моментах, определивших ее настоящее.

Она опубликовала трогательный пост о том, что могло быть с ней сейчас, если бы она в определенное время не оказалась в определенном месте, не боялась принимать смелые решения, нести за них ответственность и выбирать сердцем.

«1. Что если бы в Днепропетровске в школе к нам не зашли ребята из профориентации КНУКИЙ

2. Что, если бы в 20лет я не рискнула и не переехала в Киев на ПМЖ

3. Что, если бы я не пошла на кастинг „Танцуют Все-2“ поддержать подругу

4. Что если бы я не села в метро на станции „Лесная“

5. Что если бы не погиб мой папа», — спрашивает Илона.

Отвечая на эти вопросы, она предполагает, что скорее всего, сейчас жила бы в Днепре, была бы дипломатом и вряд ли могла похвастаться теми достижениями, которыми гордится сейчас. А это любимый муж, двое детей, своя студия танца, карьера педагога, материальный достаток, социальный статус и популярность.

«Все, что происходило со мной, было не зря, жизнь всегда предлагала мне разные ситуации и давала мне несколько вариантов решения, временами было невыносимо тяжело, было страшно, но я не сдавалась, рисковала, выигрывала и проигрывала, но все было и есть только в моих руках, только я могу нести ответственность за свои решения и их результат.

Всегда все решения я принимала сердцем, шла по зову своего внутреннего голоса, я верила в себя и свои силы, все что делала делала всегда с любовью и отдавалась процессу на все 100%. Не о чем не жалею, за все себя благодарю", — резюмировала Гвоздева.

Она уверена, что каждый может добиться успеха, стоит только захотеть и поверить в себя.

Илона сопроводила пост снимками, поразив своей гибкостью и красотой тела.

Кстати, Илоне пришлось пройти ряд испытаний, в том числе и коронавирусом. Она сама перенесла болезнь, но больше переживала за здоровье маленького Доминика, которому понадобилась помощь медиков.

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