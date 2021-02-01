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Шоу-бизнес

«Мне не оставили выбора»: Светлана Лобода объявила о возвращении в популярное телешоу

18:41 1 февраля 2021
Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода, создавшая новый чувственный образ, решила стать наставником в новом сезоне шоу «Голос Дети». Об этом она заявила в своем Instagram.

«После 6-го сезона „Голос.Дети“ мне неоднократно поступали предложения занять кресло наставника снова, но я настойчиво отвечала отказом. Детская психика — тонкий инструмент. А для меня — это огромная ответственность. Но за последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора!» — написала Светлана Лобода.

Она утверждает, что будет участвовать в «Голос.Дети» 2021 года.

Ранее сообщалось, что Лобода поразила тем, в каких шикарных условиях она путешествует на самолете.

Фото из соцсети Светланы Лободы

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