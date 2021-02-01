У советского "Ихтиандра" обнаружился внебрачный сын-уголовник

В биографии скончавшегося от коронавируса актера Владимира Коренева обнаружилась неизвестная страница — у него был внебрачный ребенок. Матерью мальчика по имени Алексей стала подруга актера Елена. Он носил фамилию отчима — Куранов — но был чрезвычайно похож на именитого актера.

«Он действительно был похож на Владимира Коренева. Но Леша никогда этим не кичился. Мы его так и называли „Человек-амфибия“. Он подтверждал, что родственник, хотя не особо афишировал», — рассказал журналистам друг мужчины Андрей Федун.

В 1989 году Алексей попал в тюрьму за разбойное нападение, похищение человека и вымогательство, но был освобожден досрочно (возможно, об этом ходатайствовала семья Коренева). Погиб он 17 сентября 1997 года. Отца на похоронах Алексея не было.

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