Звезда «Орла и решки» вышла замуж

Бывшая ведущая шоу «Орел и Решка» Алина Астровская вышла замуж за Антона Лаврентьева, с которым до этого встречалась около трех лет. Фото со свадьбы девушка опубликовала в сториз своего Instagram.

На кадрах запечатлено, как молодожены буквально излучают счастье в день свадьбы. На невесте надето традиционное белое платье, а жених — в черном смокинге. Также на регистрации присутствует собака молодоженов, которую украсили бабочкой.

Напоминаем, что впервые замуж Алина Астровская вышла за известного футболиста Евгения Бредуна, тогда ей было всего 18 лет. Этот брак распался через три года. Следующим ее мужем стал украинский бизнесмен Игорь — с ним Алина прожила два года.

Ранее сообщалось, что Астровская ответила своим фото хейтерам.

Фото из соцести Астровской

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