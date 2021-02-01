Мишель Андраде заинтриговала "подогревающим" видео с Позитивом

Мишель Андраде, ставшая новой ведущей тревел-шоу «Орел и Решка», заинтриговала фолловеров кадрами из аэропорта, откуда они с Алексеем Завгородним («Позитивом») улетали в турне.

«Скоро посадка… Куда мы летим, не говори еще», — шепчет Мишель за кадром, пытаясь закрыть партнеру рот своим пальцем.

Фолловерам этот фривольный жест дал повод для версии о романтических отношениях между знаменитостями.

Напомним, ранее Алексей Потапенко также намекнул на роман его подопечных, задав провокационный вопрос Мишель в своем подкасте.



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